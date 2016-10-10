Саміт Україна - ЄС пройде 24 листопада (відео)

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, яке було оприлюднено на сайті організації.

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«У четвер, 24 листопада, президент Європейської Ради Дональд Туск буде приймати 18-й саміт Україна - ЄС. Він разом із президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером буде представляти ЄС», — йдеться в повідомленні.

В свою чергу президент Петро Порошенко буде представляти Україну.

На порядку денному стоять питання лібералізації візового режиму, виконання Мінських домовленостей, порядок денний реформ та заходи по боротьбі з корупцією.

З партнерами в ЄС домовились про проведення 18-го саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада — Петро Порошенко (@poroshenko) October 10, 2016