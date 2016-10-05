"Безвізова епопея" України має бути такою ж успішною, як у Грузії – єврокомісар Ган

Таку думку висловив єврокомісар з питань сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган, передає "Радіо Свобода".

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"Я б сказав, щодо України ситуація повинна бути такою ж, як і у випадку Грузії. Вони виконали всі умови, і я не чув жодних проблем ні з боку країн-членів ЄС, ні від європарламентарів", – сказав Ган.

Як відомо, комітет постійних представників держав-членів Європейського союзу вирішили дати "зелене світло" Європейській раді щодо початку переговорів з Європарламентом про лібералізацію візового режиму для громадян Грузії. 5 жовтня Рада ЄС висловила підтримку щодо надання безвізового режиму громадянам Грузії, з огляду на проведені цією країною реформи.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Ради Європейського Союзу скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція стала наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала всі критерії в рамках Плану дій щодо візової лібералізації.

5 вересня учасники засідання Комітету Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ не надали жодних заперечень до доповіддю про надання Україні безвізового режиму.

13 вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Україна в жовтні отримає безвізовий режим з Євросоюзом.