"Часті поїздки в Москву далися взнаки": Геращенко відреагувала на заклики президента ПАРЄ повернути РФ в асамблею

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Президент ПАРЄ Аграмунт у вступному виступі на осінній сесії навіть не намагається приховати, що часті поїздки в Москву далися взнаки. Він публічно бідкається, що відсутність Росії в ПАРЄ не йде на користь ані РФ, ані ПАРЄ, ані іншим 46 країнам – учасникам асамблеї. Робить якісь дивні натяки, що ”деякі групи заважають веденню діалогу з РФ і що вони не повинні заважати веденню діалогу”. Цікаво, які це групи він має на увазі?», – зауважила Геращенко.

Також, за її словами, на думку Аграмунта, “виключення когось з обговорення не допомагає, а навпаки, сприяє агресивній риториці, яку використовують популісти, націоналісти і ксенофоби».

Разом з тим, як наголосила Геращенко, Аграмунт жодного разу не згадав Донбас, а якось обтічно підсумував про те, що ”мета проведення діалогу між 47 країнами не повинна підривати наші цінності. Не можна міняти кордони і порушувати територіальну цілісність інших країн. Конфлікт в Україні і незаконна анексія Криму неприпустимі».

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При цьому, як наголосила Геращенко, президент ПАРЄ не сказав «і жодного слова, яка ж це країна порушила територіальну цілісність України і вкрала Крим».

«Соромно. І ми будемо протистояти спробам заговорити цінності РЄ і ПАРЄ. Не дамо забути європейським колегам, що РФ є країною, яка підтримує тероризм: в Сирії, на окупованому Донбасі, звідки збили М17. І як можна вести діалог з пособниками терористів. Питання не до Аграмунта, з ним все зрозуміло. А до Асамблеї», - написала Геращенко.

Як повідомлялося, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Аграмунт заявив, що асамблея має зробити все необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

«Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не присутня на Асамблеї, не йде нікому на користь. Ні нашій асамблеї, ні Росії, ні іншим 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом», - заявив президент ПАРЄ.