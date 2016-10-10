"Це особиста думка Аграмунта": члени ПАРЄ не хочуть повернення Росії до асамблеї - Ар'єв

Про це заявив Володимир Ар'єв, який перебуває у Страсбурзі, повідомляє Еспресо.TV.

"Це особиста думка Аграмунта. І те, що я бачу, її не поділяють члени асамблеї, особливо на фоні доповіді слідчої групи щодо МН17 і після варварських бомбардувань в Алеппо, що визнають військовим злочином. А в Аграмунта своя позиція, щоб провести політику умиротворення - щоб всіх мати за одним столом. Росія сьогодні відрізняється від Радянського Союзу тільки тим, що там не запровадили смертну кару. Тому ми говоримо, що це неможливо - повертати Російську Федерацію до зали, доки вона не зробить відповідні кроки для виконання резолюції ПАРЄ", - каже Ар'єв.

Читайте також"Часті поїздки в Москву далися взнаки": Геращенко відреагувала на заклики президента ПАРЄ повернути РФ в асамблею

Як повідомлялося, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Аграмунт заявив, що асамблея має зробити все необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

"Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не присутня на Асамблеї, не йде нікому на користь. Ні нашій асамблеї, ні Росії, ні іншим 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом", - заявив президент ПАРЄ.