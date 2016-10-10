"Росія - агресор, окупант": у МЗС України відреагували на спроби повернути РФ до ПАРЄ

Про це речник МЗС України Мар’яна Беца написала у Twitter.

"Росія - агресор, окупант. Грубо порушила норми міжнародного права, в тому числі норми РЄ. Про яке повернення може йтися?", - написала Беца.

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Як повідомлялося, сьогодні, 10 жовтня, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, заявив, що асамблея має зробити все необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

«Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не присутня на Асамблеї, не йде нікому на користь. Ні нашій асамблеї, ні Росії, ні іншим 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом», - заявив президент ПАРЄ.