Мусіяка: КС усіма способами ухиляється від оцінки указів Ющенка

Відомий український юрист і політичний діяч Віктор МУСІЯКА вважає, що Конституційний Суд України використовує всі можливі засоби для того, щоб ухилитися від оцінки конституційності президентських указів.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" .

«Починаючи з першого указу про дострокове припинення повноважень парламенту від 2 квітня 2007 року, КС відмовляв послідовно у відкритті конституційного провадження, виходячи з того, що до моменту оголошення рішення щодо першого указу його (указ) було скасовано. Також було скасовано два наступні укази», — сказав В.МУСІЯКА.

При цьому він нагадав, що конституційність указу, на підставі якого були проведені торішні вибори, КС теж не розглянув, пославшись на те, що депутати, котрі подали позов, до моменту розгляду втратили свої повноваження.

«Відмовляючись розглядати укази на предмет їхньої конституційності, КС створює умови для порушення конституційних прав і свобод, оскільки реалізувати право на відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, завданої фізичним чи юридичним особам актами та діями, визнаними неконституційними, буде неможливо», — резюмував експерт.

В.МУСІЯКА також зауважив, що навіть укази, які були згодом скасовані, завдали фізичним і юридичним особам реальні збитки.

«У зв`язку з виданням указів Президента була паралізована діяльність парламенту, що унеможливило призначення на посаду сотень суддів. Десятки судів не приймали позовів у тисячах справ. Багато громадян, юридичних осіб зазнали збитків у зв’язку з діями указів, згодом скасованих», — наголосив він.

На думку В.МУСІЯКИ, подібна тактика Конституційного Суду створює умови для порушення конституційних прав і свобод громадян.

Експерт висловив переконання, що відмова Конституційного Суду розглядати укази Президента України у зв’язку з їх відміною або під іншим формальним приводом є формою ухилення від відповідальності.