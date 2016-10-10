Екс-глава МЗС пояснив намагання у ПАРЄ повернути російську делегацію

Про це заявив екс-глава МЗС України Леонід Кожара, передає "112 Україна".

"Мені здається, що логіка президента ПАРЄ така, що краще розмовляти з Росією, ніж не розмовляти. Тому ПАРЄ хотіла б мати російську делегацію, щоб вести з ними безпосередній діалог. По-друге, Росія - великий платник до бюджету Ради Європи. Я так розумію, Рада Європи також стикається з проблемою фінансування. Ці два аргументи, я думаю, є мотивами, які сповідує президент ПАРЄ. Також існує потужне проросійське лобі у Раді Європи, яке піднімає тиск", - заявив Кожара.

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Як повідомлялося, сьогодні, 10 жовтня, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, заявив, що асамблея має зробити все необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

«Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не присутня на Асамблеї, не йде нікому на користь. Ні нашій асамблеї, ні Росії, ні іншим 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом», - заявив президент ПАРЄ.