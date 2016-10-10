Український консул зустрівся із Сущенком - представник омбудсмена

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига.

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Він зазначив, що наразі про зустріч є ще не так багато інформації.

"Хвилин 20 тому ми отримали телефонний дзвінок від офісу Тетяни Москалькової (російський омбудсмен – УНІАН) з повідомленням про те, що о 14.00 було надано доступ нашому консулу, і що загальний час зустрічі був 3 години", – сказав Чаплига й додав, що цей час, найімовірніше, наведено з урахуванням часу на вхід та вихід, а також інші процедури.

Водночас він зауважив, що "відбулося особисте спілкування Романа Сущенка й нашого консула".

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

Суд у Москві постановив заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка відбудуться в закритому режимі.