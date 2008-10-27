У Ющенка поставили Раду перед вибором: або - або

Заступник глави Секретаріату Президента України, представник Президента у Конституційному Суді і Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК закликає керівництво Верховної Ради України та парламентських фракцій невідкладно організувати роботу парламенту.

Про це йдеться у коментарі М.СТАВНІЙЧУК, текст якого переданий УНІАН прес-службою Президента України.

Вона нагадала, що глава держави зупинив на декілька днів дію Указу від 9 жовтня 2008 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

«Мотивація Президента України чітка і зрозуміла: дати можливість законодавцям невідкладно ухвалити ряд антикризових заходів. По-перше, щодо мінімізації наслідків фінансової та економічної кризи та, по-друге, забезпечення реалізації виборчих прав громадян під час позачергових виборів до Верховної Ради України», - зазначила М.СТАВНІЙЧУК.

«У цій ситуації керівництво Верховної Ради України та керівники парламентських фракцій мали б зайняти більш чітку та однозначну позицію і продемонструвати спроможність скерувати роботу українського парламенту у конструктивне русло», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.

Заступник глави Секретаріату звернула увагу, що минулого тижня практично щоранку більшість парламентських сил публічно декларувала свою готовність прийняти законодавчі акти, спрямовані на подолання економічної та політичної кризи. «Однак на виході з переговорного кабінету «сухий залишок» дорівнював нулю», - констатувала М.СТАВНІЙЧУК.

«Невідомо, що більше перешкоджало роботі: блокування парламентської трибуни народними депутатами від фракції БЮТ чи неспроможність або небажання організувати продуктивний діалог парламентських фракцій», - зазначила заступник глави Секретаріату.

«Кожен змарнований Верховною Радою день сприяє ескалації економічної кризи та поширенню хаосу. Парламентарі повинні невідкладно визначитися щодо шляху виходу з політичного тупика: або дострокові вибори, або формування нової парламентської коаліції», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня народні депутати від фракції БЮТ кожного дня блокували роботу парламенту. “Бютівці” наполягали на першочерговому розгляді у ВР антикризових законопроектів.