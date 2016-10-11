Українська делегація розглядає сценарій непродовження повноважень президента ПАРЄ - Ар’єв

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв.

Читайте такожУкраїна ініціює дострокову відставку президента ПАРЄ, який підтримав Росію

За його словами, однак остаточного рішення з цього приводу ще немає.

"Поки що ми переговори (з іншими парламентаріями) не проводимо, але розглядаємо (цей сценарій) в рамках потенційних консультацій. Але це крайній випадок. Це ще не остаточне рішення, але обговорення ситуації моделювання нашої реакції на дуже негативний розвиток подій", - сказав парламентарій.

За словами Ар’єва, відповідна процедура передбачена регламентом.

"Під час січневої сесії, коли буде розглядатися питання продовження повноважень, треба просто піднятися в якості заперечення. Як кожного року обнуляються повноваження делегацій, так і обнуляються повноваження інших", - пояснив глава української делегації.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня президент ПАРЄ Педро Аграмунт, відкриваючи осінню сесію, заявив, що асамблея має зробити все необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

«Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не присутня на Асамблеї, нікому не йде на користь - ні нашій асамблеї, ні Росії, ні іншим 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом», - зазначив Аграмунт .

Зі свого боку Ар’єв зауважив, що президент ПАРЄ не зустрів підтримки в питанні повернення делегації Росії до пленарної зали.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи може дискредитувати саму Асамблею.