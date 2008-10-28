У «Регіонах» чекають, що Ющенко поставить Тимошенко на місце

Дату проведення дострокових парламентських виборів офіційно визнано відкритою: міністр юстиції Микола Оніщук вчора заявив, що відновлення дії указу президента про припинення повноважень Верховної ради VI скликання відтепер залежить від народних депутатів. Тоді як глава Мінюсту робив заяви для ЗМІ, керівництво Cекретариату Президента закликало народних депутатів "невідкладно визначитися зі шляхами виходу з глухого політичного кута".

У "Нашій Україні" упевнені: якщо сьогодні в Раді відбудеться результативне голосування, вибори пройдуть 21 грудня.

У БЮТ для себе вже вирішили, що президентського указу про проведення дострокових виборів у ВР взагалі не існує. «На сьогоднішній день указу президента про припинення повноважень Верховної ради і призначення дострокових виборів не існує. Це означає, що для їхнього проведення президент має видати новий указ про припинення повноважень парламенту і визначити дату виборів, які відбудуться в 60-денний термін з моменту підписання указу,»– заявив Комерсант-Україна нардеп Віктор Швець.

Тим часом в Партії регіонів в заявах Миколи Оніщука і СП угледіли бажання "зам`яти тему перевиборів". "Зараз у Ющенка нам м`яко натякають – ви ж там давайте, створюйте нову коаліцію, - сказав Михайло Чечетов і додав, що день перевиборів повністю залежить від президента.– Якщо у Віктора Ющенка вистачить мужності поставити прем`єр-міністра Юлію Тимошенко на місце, то вибори можуть відбутися і у середині грудня".