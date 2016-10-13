Уряд вніс законопроект, що передбачає відкликання члена Кабміну з відпустки за рішенням прем’єра

Як повідомляється на сайті парламенті, така нова норма передбачена урядовим законопроектом „Про внесення зміни до статті 54 закону „Про Кабінет міністрів України” №5270, який зареєстрований у Верховній Раді.

Як і в нині діючому законі, залишається норма, що члени Кабміну мають право виключно на щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів.

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В той же час законопроектом передбачено визначити, що щорічна відпустка переноситься на інший період або продовжується у разі тимчасової непрацездатності члена Кабінету міністрів, факт якої засвідчений в установленому порядку. Крім того, визначається, що під час визначення тривалості щорічної відпустки членів Кабінету міністрів святкові та неробочі дні не враховуються.

Законопроектом передбачено, що на прохання члена Кабміну щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості. При цьому зазначається, що невикористана частина щорічної відпустки надається члену Кабінету міністрів у будь-який інший час чи приєднується до відпустки в наступному робочому році.

В той же час передбачено, що у разі звільнення з посади члена Кабінету міністрів йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки.