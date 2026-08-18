У Steam розпочався фестиваль українських ігор: знижки до 90% на 'Сталкер' і Metro

У рамках акції вартість ігор починається від 49 грн.

У цифровому магазині Steam стартувавфестиваль українських ігор, присвячений Дню Незалежності нашої країни. Захід розпочався ще 17 серпня та триватиме до 24 серпня включно.

Цього року в ньому беруть участь понад 680 українських ігрових проєктів – від інді-ігор від незалежних розробників до блокбастерів від GSC Game World та 4A Games, які підкорили світ. А найголовніше, що своєю покупкою ви зможете підтримати український геймдев.

Найкращі пропозиції розпродажу:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 979 грн (знижка 30%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – 556 грн (знижка 30%)

Metro 2033 Redux – 53 грн (знижка 90%)

Metro: Last Light Redux – 53 грн (знижка 90%)

Metro Exodus – 119 грн (знижка 80%)

Sherlock Holmes Chapter One – 69 грн (знижка 90%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 49 грн (знижка 90%)

Туконі: Хранителі Лісу – 149 грн (знижка 25%)

SAND: Raiders of Sophie – 319 грн (знижка 20%)

La Quimera – 350 грн (знижка 50%)

Cossacks 3 – 94 грн (знижка 66%)

STONKS-9800: Симулятор фондового ринку – 105 грн (знижка 30%)

BIGFOOT – 319 грн (знижка 20%)

Menace from the Deep – 108 грн (знижка 70%)

Becastled – 278 грн (знижка 33%)

Ostriv – 263 грн (знижка 20%)

Football, Tactics & Glory – 74 грн (знижка 75%)

Copycat – 100 грн (знижка 60%)

Lossless Scaling – 64 грн (знижка 50%)

Також гравцям доступні для ознайомлення демоверсії ігор (близько 170), найочікуваніші майбутні ігри від українських розробників та інші заходи.

Відео дня

Паралельно в Steam триває розпродаж ігор серії Mafia та видавництва SEGA. Зі знижками до 85% можна придбати проекти серій Persona, Warhammer, Yakuza та не тільки.

Раніше критики склали топ-10 найкращих ігор Steam, які можна пройти за один вечір. При відборі враховувалися не тільки розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.

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