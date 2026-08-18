В Іспанії продають величний замок XI століття: скільки він коштує

Хоча зазвичай він закритий для відвідувачів, іноді там проводять дні відкритих дверей.

Історичний замок Кастільйо-де-Аркос (Castillo de Arcos de la Frontera), збудований в XI столітті в Андалусії (Іспанія), продають за 7,9 мільйона євро. Про це повідомляє Daily Mail.

Замок виставили на продаж через платформу Sotheby's – це сталося уперше з 1922 року. Площа замку становить 5300 квадратних метрів. Сьогодні він належить маркізу Тамарону Сантьяго де Мора-Фігероа.

Споруда знаходиться у місті Аркос-де-ла-Фронтера, що у провінції Кадіс. Замок височіє на вершині скелі, з якої відкривається мальовничий краєвид на річку Гвадалете.

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Спочатку Кастільйо-де-Аркос був побудований як фортеця, але у XIV столітті він був перетворений на житловий палац для герцогів Аркос.

Замок оточений стінами, за якими ховається унікальний комплекс внутрішніх двориків і садів, що забезпечують усамітнення та спокій у самому серці історичного центру.

Центральну вісь маєтку утворює великий ландшафтний майданчик, оточений живоплотами з мирта та високими кипарисами. Його доповнює другий арковий внутрішній дворик, який підкреслює житловий характер комплексу.

Сам замок налічує 60 кімнат, зокрема 12 спалень і 10 ванних кімнат, а також внутрішні дворики та сади. У ньому є 25-метрова бібліотека, склепінчасті стелі та тераса з панорамним видом на околиці.

Протягом останнього століття замок дбайливо реставрували, водночас зберігаючи його історичний вигляд.

Хоча зазвичай Кастільйо-де-Аркос закритий для відвідувачів, чотири рази на рік у ньому проводять дні відкритих дверей. Туристи також можуть помилуватися ним ззовні, захоплюючись його величним виглядом.

Один із користувачів написав у Google Reviews: "Саме місце просто неймовірне, знаходити такі приховані перлини дорогою настільки захопливо, що ми навіть замислилися про переїзд сюди. Якщо пройти трохи далі стежкою, можна побачити ще більше чарівних місць".

Інший відвідувач додав, що це "абсолютно прекрасне місце, як і все місто".

Історична архітектура – інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що у Гамбурзі продають замок Геннеберґ – неоготичну споруду XIX століття, яку називають найменшим замком у світі. Нерухомість виставили на продаж за 1,1 млн євро.

Замок звели у 1884–1887 роках на штучному 15-метровому кам’янистому пагорбі на березі Альстера. Його замовником був поштовий чиновник Альберт Геннеберґ, який планував провести тут старість. За однією з версій, будівництво також стало способом здійснити давню мрію його дружини – мати власний замок.

Також повідомлялося про незвичайну можливість для охочих пожити в італійській Тоскані: власники вілл та історичних будинків готові безкоштовно надати житло в обмін на догляд за нерухомістю під час своєї відсутності.

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