'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: свіжий курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,36 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 18 серпня, зріс на 9 копійок і становить 44,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 52,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 51,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 21 копійку і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 28 копійок – до 52,36 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 18 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції.Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,81 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки і складає 45,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і становить 52,18 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,54 гривні за євро.

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