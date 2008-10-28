Регіоналів кидає у холодний піт від економічних заяв Тимошенко

Уряд України не володіє масштабами трагедії, пов`язаної з економічною кризою, заявив у Запорожжі народний депутат від фракції Партії регіонів, генеральний директор ВАТ "Мотор-Січ" В`ячеслав Богуслаєв.

"Коли прем`єр-міністр оголосила, що економічна криза не торкнеться України, багато хто був у шоці і холодному поту. Це довело те, що уряд не володіє масштабом трагедії. Люди, що оточують прем`єра, і вона сама далекі від проблем, у створенні яких брали участь", - зазначається у ньому.

На думку Богуслаєва, криза торкнеться і мешканців західних регіонів України, і підприємств південно-сходу, і керівників компаній, що знаходяться в парламенті, пише Українська правда.

"Ми вже переживаємо колосальні втрати: половина цехів металургійних підприємств зупинена, працівники відправлені у вимушену відпустку, готуються програми скорочення людей. Банки перетворилися в контори по переведенню грошей за кордон, в активах – не реальні гривні, а куплені за кордоном "фантики" – цінні папери", - сказав він.

За словами "регіонала", уряд відповідальний за зубожіння людей і підприємств, тому що під керівництвом прем`єра піднімаються ціни на енергоносії.

Він також розкритикував дії уряду по залученню великої кількості кредитів з-за кордону.

"Тільки відсотків треба платити $5 млрд щороку! Директори інститутів економіки вважають, що не можна більше позичати на стороні - ми вже банкрути! А нам кажуть: "Криза нас не торкнеться", - підкреслив Богуслаєв.

Він зазначив, що, не усвідомлюючи масштабів катастрофи, уряд не може сказати, скільки грошей потрібно "вкинути" в українську економіку, "щоб зупинити сповзання країни у прірву".

Депутат заявив, що людям необхідно сказати правду: "Україну чекають важкі часи".