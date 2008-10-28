У Тимошенко вже не бачать потреби судитися з Ющенком за указ про вибори

Окружний адміністративний суд Києва зупинив розгляд питання щодо проведення дострокових парламентських виборів.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За словами В.ПИСАРЕНКА, відповідне рішення було ухвалено за клопотанням БЮТ про зупинення провадження у цій справі.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що це пов’язано з тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив свій указ про проведення дострокових виборів 7 грудня. «Тому нема потреби і нема актуальності у розгляді цього питання», - сказав він.

Народний депутат наголосив, що окружний адмінсуд столиці, ухвалюючи рішення, «констатував, що в Україні не пахне жодними виборами і немає підстав для подальшого розгляду судових позовів».

Крім того, В.ПИСАРЕНКО наголосив, що відповідне рішення судом було ухвалено з огляду на згоду всіх сторін по цій справі.

Народний депутат також повідомив, що о 10.00 має розпочатися судове засідання Апеляційного адміністративного суду столиці, під час якого буде зроблено аналогічне клопотання і продемонстровано рішення окружного адмінсуду.