Візит Порошенка до Запоріжжя скасовано, ЗМІ називають різні причини

Про це повідомляє місцевий сайт 061.

Деякі ЗМІ зазначають, що візит був скасований через події на Донбасі.

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Водночас, як пише ТВ-5, за неофіційною інформацією, через погодні умови Запорізький аеропорт не зможе прийняти президентський борт.

Також деякі ЗМІ стверджують, що приїзд глави держави до Запоріжжя не планувався від самого початку.

Нагадаємо, що свято День захисника України Петро Порошенко заснував саме в Запоріжжі і два роки поспіль приїжджав 14 жовтня на Хортицю.