У центрі Києва на маршруті завтрашньої ходи до Дня захисника знайшли склад з боєприпасами (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Щойно у центрі столиці, у нежитловому приміщенні на вул.Грушевського, співробітниками ГУ Нацполіції міста Києва та СБУ виявлено склад із боєприпасами. Зокрема, 5 бойових гранат РГД та Ф-1, 1,5 кг тротилу та кілька сотень набоїв», – написав він.

Шкіряк висловив припущення, що боєприпаси планували залучити ворожі сили під час маршу патріотів у День захисника України.

Читайте такожЯк Київ святкуватиме День захисника України: з’явилася програма заходів

«Ймовірно, антидержавну криваву диверсію з боку ворожих сил (російських спецслужб) планували здійснити під час маршу патріотів, присвяченому Дню Покрови Пресвятої Богородиці – Дню захисника України. Схрон терористів знаходився на маршруті запланованої урочистої ходи. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, з’ясовуються всі обставини», – написав він.

Шкіряк також наголосив, що незважаючи на це, усі урочисті заходи відбудуться за планом, згідно із заявками, поданими організаторами.

Він також наголосив, що підрозділи МВС, Нацполіції, Національної гвардії та СБУ перебуватимуть у стані підвищеної готовності й негайно відреагують на будь-які виклики.