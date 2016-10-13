Порошенко та Меркель домовились провести телефонну конференцію лідерів України, Німеччини та Франції

В ході розмови було досягнуто домовленості провести тристоронню телефонну конференцію між лідерами України, Німеччини і Франції у найближчі дні, йдеться в повідомленні прес-служби глави Української держави.

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Зазначається, що співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко проінформував про збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків, особливо у нічний час. Він також наголосив на важливості розміщення постійних пунктів спостереження ОБСЄ в районах розведення військ.

«Співрозмовники домовилися провести тристоронню телефонну конференцію між лідерами України, Німеччини і Франції у найближчі дні», - йдеться в повідомленні.