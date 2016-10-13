Місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів у районі Маріуполя

Про це йдеться у звіті місії за 12 жовтня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в порівнянні з попереднім звітнім періодом», – зазначили в місії.

За даними місії, найбільша кількість порушень була зосереджена в районах на північний схід та схід від Маріуполя, а також у районі Авдіївки та Ясинуватої. Спостерігачі стверджують, що за 12 жовтня на Донеччині зафіксували понад 550 вибухів, тоді як 11 жовтня таких вибухів було зафіксовано 355.

«Понад 500 вибухів було зафіксовано в районах на північний схід та схід від Маріуполя і 34 вибухи зафіксовано в районі Авдіївки-Ясинуватої», – заявили спостерігачі.

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«У Луганській області СММ також зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в порівнянні з минулим звітнім періодом, які здебільшого сталися на південний захід від Катеринівки», – сказано у звіті.

Так, на Луганщині СММ зафіксувала 18 вибухів у порівнянні з 12 вибухами в попередній звітний період.

Також сказано, що місія перевіряла інформацію про загибель цивільних у Красногорівці. У місцевому морзі СММ бачила останки жінки (приблизно 40-річного віку), яку було вбито в селі. Місія зазначає, що відповідно до інформації лікаря, жінка загинула, бо потрапила під гусеничну військову машину.

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«Місія продовжила спостерігати за процесом розведення в Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. СММ була обмежена у свободі пересування в усіх трьох районах», – наголосили спостерігачі.