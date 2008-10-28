Черновецький каже, що крісло Президента його поки не приваблює

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який збирається очолити блок свого імені на дострокових виборах до Верховної Ради, заявляє, що не веде ніяких переговорів ні з партією «Єдиний Центр», ні з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ у зв`язку з майбутніми виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в мерії.

Так, відповідаючи на запитання, чи правда, що між його блоком і «Єдиним Центром» відбуваються переговори про спільну участь у виборах, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів одним словом: «Ні».

Водночас, за словами мера, він готовий блокуватися з усіма політичними силами, які проповідують християнські принципи, і головним критерієм для нього у виборі політичних партнерів є безпосередньо особа людини-політика, яка очолює політичну силу, і його політична платформа.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також висловив думку, що бар`єр у три відсотки для проходження у Верховну Раду «дуже великий». Він пояснив, що через це багато політичних сил, які готові захищати інтереси України, залишаються невідомими для українців і не можуть впливати на ситуацію в країні.

Мер також повідомив, що, найімовірніше, його заступницю Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ буде включено в список кандидатів у депутати його блоку на вибори до Верховної Ради. «Так, вона піде у Верховну Раду зі мною, якщо не народить одного-двох-трьох дітей. Я їй симпатизую. Вона професійна, глибоко порядна людина», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також сказав, що його поки не приваблює посада Президента України.

Так, на запитання, скільки йому потрібно набрати на виборах до Верховної Ради для того, щоб «мітити» в Президенти України, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Президентська влада сьогодні не така ефективна, не така чутлива для людей, як прем`єрська».