Міятович закликає Україну активізувати зусилля в розслідуванні злочинів щодо журналістів

Про це вона заявила за підсумками візиту в Україну, повідомляє прес-служба ОБСЄ.

«Дуня Міятович привітала відданість влади, медіа-спільноти та громадянського суспільства зміцненню свободи ЗМІ в Україні. Вона також закликала владу активізувати свої зусилля, щоб покласти край безкарності за злочини, вчинені щодо журналістів», - йдеться у повідомленні.

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На зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним Міятович наголосила, що справи українських журналістів Романа Сущенка, затриманого в Москві, і Миколи Семени, який перебуває під домашнім арештом в Криму, як і раніше, серед пріоритетних питань для неї.

Крім того, вона заявила про збільшення кількості погроз на адресу журналістів, які беруть участь в журналістських розслідуваннях.

Міятович шкодує, що досі не може відвідати східну частину Україна, щоб зустрітися з журналістами і громадянським суспільством і оцінити ситуацію зі свободою слова.