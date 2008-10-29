Плющ вважає, що Тимошенко варто читати Леніна, а не Хантінгтона

"Одержимою жінкою", "пружиною" і "стиснутою спіраллю" назвав Іван Плющ українського прем`єра Юлію Тимошенко в інтерв`ю Обкому. "Ви знаєте, за всі 10 років, що я її знаю (у різних іпостасях), вона постійно працює над собою. Постійно. Вона не дозволяє собі розслабитися", - відзначив політик.

На інформацію журналіста про коло читання Юлії Володимирівни (Семюель Хантінгтон (рекомендація віце-прем`єра Немирі), Сергій Кара-Мурза, Збігнев Бжезінський, Серж Московічі) Іван Плющ відреагував таким чином: "Те, що вона читає названих вами авторів, вони неспівставні з нашою дійсністю. Хоче вона того чи ні, потрібно читати Маркса і Леніна. Ось якщо б Юля прочитала «Розвиток капіталізму в Росії» - першу роботу Леніна, яку він писав 10 років, починаючи з 1883-го, з чотирнадцяти років, - вона б тоді зрозуміла Леніна і зрозуміла б аграрний сектор Росії і сьогоднішню велику питому вагу в Україні. Він писав так: Росія – аграрна країна, і від того, по якому шляху пустити розвиток аграрного сектора, залежатиме майбутнє країни. Існує багатий досвід. Його можна звести до двох основних напрямів – пруське (у дужках – колективне) і американське (фермерське). Звичайно ж, другий напрям – ефективніший, але стосовно Росії він не спрацює. Тому що він породжуватиме армію заможного селянина. А заможний селянин буде живильним грунтом для дрібного буржуа. А дрібний буржуа ніколи не сприйме ідеї соціалістичної революції. Тому, пише Ленін, ми підемо пруським шляхом".