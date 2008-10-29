Наша Україна знайшла лазівку: питання про гроші на вибори постане знову

Фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона” пропонуватиме передбачити фінансування дострокових виборів в антикризовому законопроекті, який розглядатиметься завтра у другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, ухвалений сьогодні в першому читанні антикризовий законопроект передбачає внесення змін до цілої низки законів, зокрема й до закону про державний бюджет. «От до цього блоку ми і вносимо свою поправку про фінансування позачергових парламентських виборів і голосуємо в другому читанні і в цілому», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО вважає, що такий спосіб є законним, конституційним і компромісним шляхом.

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