«Політична криза під час економічної: загрози для держави". Круглий стіл в Інституті Горшеніна

31 жовтня (п’ятниця) 2008 року об 11 годині в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «ПОЛІТИЧНА КРИЗА ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ: ЗАГРОЗИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ» Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна. Питання до обговорення: 1. Політична криза в Україні: чи можливе швидке вирішення? 2. Загрози ігнорування світової економічної кризи для України. До участі у круглому столі запрошені народні депутати та експерти А. Єрмолаєв, О. Зарубінський, А. Кінах, С. Пашинський, В. Фесенко. Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

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