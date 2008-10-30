«Політична криза під час економічної: загрози для держави". Круглий стіл в Інституті Горшеніна
11:49, 30 жовтня 2008Політика
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31 жовтня (п’ятниця) 2008 року об 11 годині в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл
«ПОЛІТИЧНА КРИЗА ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ: ЗАГРОЗИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна.
Питання до обговорення:
1. Політична криза в Україні: чи можливе швидке вирішення?
2. Загрози ігнорування світової економічної кризи для України.
До участі у круглому столі запрошені народні депутати та експерти А. Єрмолаєв, О. Зарубінський, А. Кінах, С. Пашинський, В. Фесенко.
Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.
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