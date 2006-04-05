Обрано мера Донецька

Донецьким міським головою на другий термін обраний кандидат від Партії регіонів Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Донецької міської виборчої комісії Олег АСТАПОВ.

За його словами, згідно з поданими протоколами дільничних комісій, за кандидатуру О.ЛУК’ЯНЧЕНКА віддали голоси 339 тис. виборців.

О.АСТАПОВ також уточнив, що в Донецьку міськраду пройшли тільки дві партії - Партія регіонів, яку представлятимуть 63 депутати, і Блок Наталії ВІТРЕНКО "Народна опозиція" - 18 депутатів.