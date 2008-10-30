Порошенко: завтра Ющенко зробить заяву щодо фінансової ситуації

Завдяки розробленим на сьогоднішньому спільному засіданні Президента, представників Нацбанку і банкірів комплексним заходам, падіння курсу гривні буде зупинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова ради Нацбанку України Петро ПОРОШЕНКО.

«Розроблено комплекс заходів поведінки Національного банку, суб`єктів господарювання, падіння курсу гривні буде зупинено. Гривня буде зміцнюватися», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він повідомив, що завтра, 31 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробить заяву з приводу ситуації у фінансовому секторі. П.ПОРОШЕНКО не уточнив, про що саме йтиметься у заяві.

Голова ради НБУ виключив будь-які кадрові рішення у зв`язку з ситуацією на валютному ринку України.

«Я не думаю, що будуть якісь кадрові рішення», - сказав він, додавши, що сьогодні на спільному засіданні банкірів і Президента кадрові питання не обговорювалися.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО сьогодні заявив, що гривня зміцнюватиметься.

«Курс буде стабільним. Зміцнюватиметься гривня», - сказав він.