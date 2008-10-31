Гелетей розповів, як його орли нардепа від Буша анекдотами відволікали

Колотнеча в ЦВК у середині жовтня, можливо, була спланована. Перерва в блокуваннях судів силами нардепів від БЮТ – це ненадовго. Управління держохорони не могло передбачити, що депутати захоплять кабінет заступника голови Вищого адміністративного суду. Не зважаючиь на все це, керівник УДО Валерій Гелетей упевнений, що його структура діє ефективно і має достатньо повноважень, щоб присікати «потенційну загрозу, навіть якщо вона виходить від народних депутатів». Про це сам Гелетей заявив в інтерв`ю Коммерсант-Украина У відповідь на пряме запитання кореспондента видання: «Траплялося, що держохорона успішно присікала дії народних депутатів?», Гелетей поділився спогадами, як його люди затримали якогось народного обранця на підході до президента США Джорджа Буша.

«Я б не ставив так питання щодо народних депутатів, хоча винятки бувають. Наприклад, в ході недавнього візиту до України президента США Джорджа Буша. Під час покладання квітів президентами України і США до пам`ятника жертвам голодомору один народний депутат із словами "Чого це американці тут командують!" намагався пройти оточення, - повідав Гелетей. - Довелося розповідати йому анекдоти, зволікати час, інакше він міг би прорватися в зону, що охоронялася, і наслідки були б найнепередбачуваніші. Досвід секретної спецслужби США, що охороняє президента, дуже гіркий. У історії штатів було чотири вбивства президентів. Саме тому їх охорона наділена певними повноваженнями. Я можу спрогнозувати дії співробітників охорони США, якщо цей депутат підійшов би на небезпечно близьку відстань до Бушу, не погодивши це наперед з протоколом».

Примітно, що паралельно з цим керівник Управління держохорони скаржився на закон про статус народного депутата, відповідно до якого нардепи, - недоторканні. Очевидно, саме тому зі всього набору повноважень, якими повністю задоволений Гелетей, його бійцям довелося скористатися тільки правом розповідати анекдоти. Тільки ось неясно, невже на суди перлів народної творчості співробітникам держохорони не вистачило?