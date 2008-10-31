Гелетей: за нардепами потрібний нагляд, як за потенційними правопорушниками

Відсутність політичної активності в судах – ненадовго. Таку думку висловив глава Управління Держохорони Валерій Гелетей в інтерв`ю Комерсант-Україна. «Із спілкування з народними депутатами від БЮТ я можу зробити висновок, що все залежатиме від політичних домовленостей і, звичайно, від вказівок керівників, - додав Гелетей. - В даній ситуації можу тільки сказати, що ми діяли і діятимемо відповідно до закону і в рамках своїх повноважень».

У відповідь на зауваження, що події останніх тижнів (у тому числі і блокування судів депутатами від БЮТ) показали, що УДО не в змозі будь-що протиставити депутатській «активності», Гелетей зауважив, що його люди зробили все від них залежне. «А той факт, що ми сьогодні говоримо про народних депутатів як про людей, за якими потрібно наглядати, як за потенційними правопорушниками, - це реалії політичного протистояння в Україні. У Вищому адміністративному суді у нас було достатньо сил, але ми не могли припустити, що народні депутати можуть непомітно пройти до кабінету заступника голови суду Михайла Цуркана і за допомогою фізичного насильства і погроз відібрати у нього мобільний телефон».

Керівник УДО нагадав, що у законі про статус народного депутата «є недоторканність, але немає її меж». І додав, що, на його думку, «мало хто з депутатів розуміє, що Управління держохорони зобов`язане забезпечувати безпеку вищих посадовців незалежно від потенційної загрози, навіть якщо вона виходить від народних депутатів...»