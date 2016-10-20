Україна розцінює 3-мільярдний "кредит Януковича" як політичний хабар за відмову від євроінтеграції - міністр фінансів

Кредит Україні, який був виданий Росією у розмірі 3 млрд дол. 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, Київ вважає політичним хабарем, яку Кремль «виплатив» за відмову України від європейської інтеграції. Таку позицію Україна готова відстоювати в суді, повідомив в інтерв'ю 5 каналу міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«У нас є зобов'язання перед МВФ вести консультації щодо «боргу Януковича». Але у нас є чітка позиція в суді, і ми її доводимо. Ми орієнтовані на те, щоб захищати свою позицію в суді (про хабар - УНІАН), - сказав міністр. – Разом з тим, виходячи із заяв міністра фінансів РФ (Антона Сілуанова - УНІАН), російська сторона не готова до переговорів, вони виставляють нові умови. Але це їх право», - сказав Данилюк.

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Раніше Данилюк зазначав, що Україна дотримується зобов'язань щодо сумлінності перед Міжнародним валютним фондом у частині переговорів щодо «боргу Януковича».

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не ввійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Російська сторона наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів, що заборонено угодою з власниками реструктуризованих облігацій.

МВФ у грудні минулого року визнав борг України перед РФ офіційним, при цьому пом'якшивши вимоги своєї політики кредитування країн, які мають боргові проблеми, зокрема й щодо суверенного боргу, що дасть змогу продовжити співпрацю з нашою країною навіть за умови невиплати боргів.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами, а згодом рішенням Верховної Ради цей мораторій було встановлено як безстроковий.

У відповідь Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України.