Наступного тижня під Семенюк знову може захитатися крісло

Наступного тижня може знову виникнути питання про звільнення голови Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції в Києві висловив політолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.

«Не виключено, що наступного тижня гостро постане питання відставки голови Фонду держмайна СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО», - сказав він, пояснивши, що таке питання може виникнути через те, що продавати в сьогоднішніх умовах економічної кризи стратегічні підприємства неефективно.

За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, Президенту «буде дуже-дуже важко» відстояти голову Фонду, а уряд навпаки отримає певний карт-бланш, оскільки він пропонував зробити це ще навесні.