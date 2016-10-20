"Очищення лав": Деканоїдзе розповіла, скільки справ проти поліцейських відкрито з початку року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе під час колегії МВС за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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"Впродовж декількох місяців ми відкрили близько 900 справ за фактами незаконних дій співробітників поліції, і це теж показник, що ми боремося за очищення наших лав", - сказала вона.

Деканоїдзе нагадала, що за результатами атестації було звільнено з органів внутрішніх справ 26% керівного складу, підвищено на посадах понад 4 тис. правоохоронців і ще приблизно стільки ж правоохоронців було понижено в посадах.