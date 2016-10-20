"Очищення лав": Деканоїдзе розповіла, скільки справ проти поліцейських відкрито з початку року

12:54, 20 жовтня 2016
Політика
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З початку року за правопорушення до відповідальності притягнуто близько 900 поліцейських.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе під час колегії МВС за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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"Впродовж декількох місяців ми відкрили близько 900 справ за фактами незаконних дій співробітників поліції, і це теж показник, що ми боремося за очищення наших лав", - сказала вона.

Деканоїдзе нагадала, що за результатами атестації було звільнено з органів внутрішніх справ 26% керівного складу, підвищено на посадах понад 4 тис. правоохоронців і ще приблизно стільки ж правоохоронців було понижено в посадах.

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