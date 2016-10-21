У "Народному фронті" розповіли, за яких умов проголосують за вибори на Донбасі

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив депутат Ради від "Народного фронту" Леонід Ємець, передає ТСН.

"Ми залишаємося на своїй позиції послідовно, і позиція ця дуже чітка: ніяких виборів на Донбасі, ніякого голосування за закон про вибори на Донбасі, допоки не будуть виконані пункти Мінських угод. Тобто, виведення російських військ, зупинка обстрілів", - сказав він.

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Депутат зазначив, що у фракції "Народного фронту" наразі не можуть визначити своє ставлення до домовленостей "нормандської четвірки" у Берліні.

Леонід Ємець каже, що наразі у зв'язку із цими домовленостями виникають безліч запитань і депутати хочуть зустрітися з президентом чи його представником, щоб отримати відповіді на них.

"Дорожня карта: вона буде поетапна (припинення обстрілів, виведення військ, а потім вибори) чи це буде, як сказала пані Меркель, два паралельні процеси? Це ж дві великі різниці", - сказав нардеп.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня лідери країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія) затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

«Українська пропозиція була спочатку підтримана нашими німецькими та французькими партнерами та на сьогоднішній день німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» були затверджені «нормандським форматом», - заявив Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів.