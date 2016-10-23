Порошенко назвав дві альтернативи мінському процесу

Про це він повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

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«Той, хто пропонує скасувати «Мінськ» – він має запропонувати альтернативу. Альтернативи дві: військове вирішення конфлікту і відкритий наступ на РФ. Я прошу порівняти військові бюджети та можливості, прошу взяти на себе відповідальність за майбутні жертви», – заявив Порошенко.

«Якщо ми говоримо про відповідальність – це означає одне, що ті політичні сили, які проти «Мінська», ставлять на меті відмовитися від цих територій, побудувати там кордон і сповідувати логіку території в обмін на мир. Хочу розчарувати, що ці політичні сили та їх прихильники, які проти «Мінська», не отримають ні миру, ні територій. Тому ці заяви абсолютно безвідповідальні», – додав президент.