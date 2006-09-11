Пинзеник приєднався до Тимошенко

Партія “Реформи і порядок” переходить в опозицію до нинішнього уряду і так званої “антикризової коаліції”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, таке рішення ухвалила головна рада партії на своєму засіданні.

“Прихід до влади таких сил як Партія регіонів і Комуністична партія України свідчить про пряму загрозу демократії, національно-культурній самоідентифікації і розвитку нації та фундаментальним засадам самої української державності”, - зазначається у повідомленні прес-служби ПРП.

На думку членів партії, “як ніколи реальною постала загроза можливості ревізування статусу державної мови, унітарності держави, зовнішньополітичного курсу, основ громадянського суспільства. Ліберальні здобутки в економіці зводяться нанівець уже першими рішеннями нового уряду”.

“Виходячи із ситуації, що склалася в Україні, враховуючи серйозність загроз національно-демократичним та ліберальним цінностям, які постали перед державою”, партія “Реформи і порядок” вважає, що підтримувати новостворений уряд ЯНУКОВИЧА було б невірно і аморально. “Це суперечило б основоположним принципам, на яких партія будувалася, і які вона відстоювала всі дев’ять років свого існування”, - підкреслюється у повідомленні.

Головна рада партії «Реформи і порядок» також заявила про необхідність блокування всіх патріотичних сил заради подолання існуючих загроз та прийняла рішення провести з’їзд партії до 1 грудня 2006 року. Остаточну дату проведення з’їзду оголосить Секретаріат ПРП.