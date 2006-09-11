Симоненко має невтішний прогноз щодо коаліції

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО прогнозує, що сьогодні не буде підписано угоду про створення широкої коаліції у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він зазначив, що на сьогодні документи ще не підготовлені. Продовжує роботу експертна група.

За словами лідера комуністів, засідання експертної групи заплановано сьогодні на 11.00, а орієнтовно на 15.00 запланована зустріч робочої групи щодо створення коаліції.

Лідер «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ в інтерв’ю журналістам також не зміг спрогнозувати, чи буде сьогодні підписано коаліційну угоду.

Він зазначив, що продовжують працювати експерти.

Як повідомлялося, експертна група напрацьовує проекти коаліційних документів, які мають розглядатися сьогодні, 11 вересня, на засіданні робочої групи з питань створення коаліції.

До робочої групи входять представники чотирьох фракцій парламенту – Партії регіонів, «Наша Україна», СПУ та КПУ.