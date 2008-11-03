Черновецький прирівняв Секретаріат Президента до стрип-бару

Фракція БЮТ в Київраді заявляє, що рішення Київської міської державної адміністрації про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті та тарифів на комунальні послуги для бюджетних установ міста є необгрунтованими і неправовими та добиватиметься їх відміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції лідер фракції БЮТ у Київраді Олександр ЗІНЧЕНКО.

Він нагадав, що 30 жовтня ц.р. “промерська більшість” у Київраді ухвалила рішення про підняття тарифів на комунальні послуги для певних споживачів у 10 разів. О.ЗІНЧЕНКО звернув увагу, що рішення приймалося з голосу і без будь-яких документів та матеріалів у депутатів на момент ухвалення рішення.

“Власне, більшість проголосувала за слова мера про казино та ігрові зали та різну іншу нечисть. Фактично ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підчепив своїх прихильників на гачок красивої фрази. У що вилились такі імпровізації мера стало відомо майже через добу завдяки публікаціям рішення (розпорядження КМДА про підвищення тарифів – УНІАН) у ЗМІ”, - зазначив О.ЗІНЧЕНКО.

В опублікованому документі йдеться про те, що тарифи за комунальні послуги підняті не тільки для надприбуткових підприємств, як, зокрема казино, а й на 60-70% і для дитячих садків, шкіл, бібліотек, музеїв, хлібзаводів. Також йдеться і про підняття плати за послуги з опалення та водопостачання для офісів політичних партій, Секретаріату Президента, так само, як і для супермаркетів, автосалонів, нічних клубів та стрип-барів, бізнес-центрів - у 10 разів.

“Йшлося про підняття тарифів для елітного та тіньового бізнесу, а потім всіх гамузом втягнули у підвищення цін”, - наголосив лідер столичного БЮТ.

“БЮТ і я особисто переконані - це була вистава, яку ми спостерігали 30 жовтня, яка мусила переконати простих киян, що “народний” мер денно і нощно печеться про них і приймає рішення на їхню користь. Але чи залишиться тією ж самою вартість продуктів у супермаркеті, який платитиме за опалення і воду вдесятеро дорожче? ... або перебування дитини в садочку?... Висновок однозначний – ні. Дуже простий економічний, не тільки політичний висновок з цього: запущено могутній маховик зростання цін”, - висловив переконання О.ЗІНЧЕНКО.

Щодо рішення міської влади про підвищення з 4 листопада вартості проїзду в міському пасажирському транспорті у 3-4 рази, то О.ЗІНЧЕНКО підкреслив, що це “грубе викривлення рішення сесії”. За його словами, Київрада, на рішення якої посилається міська влада, 30 вересня приймала комплексну програму виходу з кризи транспортної галузі.

“Сесія вимагала від КМДА вжити найневідкладніших і найтерміновіших дій, щоб не втратити транспортну інфраструктуру Києва. Про необхідність підвищити тарифи у рішенні сесії немає жодного слова і не могло бути, бо у відповідно з діючим законодавством, з 1996 року тарифи - це питання виключно КМДА”, - зазначив О.ЗІНЧЕНКО, ще раз підкресливши, що сесія своїм рішення лише зобов’язала КМДА зберегти через довготривалі проїзні квитки на весь 2009 рік вартість проїзду для киян у 50 коп.

О.ЗІНЧЕНКО повідомив, що очолювана ним комісія, яка вивчала у столиці стан транспортної галузі, передбачала, що протягом останнього кварталу ц.р. КМДА мало провести організаційну роботу, зокрема, підготувати запровадження річного проїзного, ввести дії із захисту малозахищених верств населення тощо...

“Фактично ключові рішення сесії залишились невиконані, вони проігноровані. Тому фракція БЮТ підготувала звернення до АМК з питанням розглянути питання підвищення тарифів на проїзд в метрополітені щодо обгрунтованості самої цифри – 2 грн.”, - сказав О.ЗІНЧЕНКО.

За його словами, 2 грн. є “абсолютно невиправданим скачком” у піднятті тарифу.

Лідер фракції БЮТ в Київраді також заявив, що вони будуть добиватися усіма можливими способами відміни підвищення тарифів на послуги ЖКГ та на проїзд. За його словами, рішеннями сесії скористалась київська влада для того, щоб “опановувати тарифну сітку в абсолютно своєму розумінні їх трактовок”.

Крім того, БЮТ також вимагає від міського голови прийти на найближче засідання сесії Київради і прозвітувати про стан виконання бюджету столиці за 9 місяців цього року.

“Наскільки нам відомо, дірка в бюджеті на сьогодні вже сягнула 1 млрд.“, - зазначив О.ЗІНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опублікованими в газеті “Хрещатик” розпорядженнями КМДА від 30 жовтня ц.р., з 1 грудня ц.р. для бюджетних установ Києва та комерційних структур буде піднято плату за комунальні послуги до 10 разів.

На сесії Київради 30 жовтня мер міста особисто вніс пропозицію про підвищення тарифів на комунальні послуги для високорентабельних комерційних структур в 5-10 разів та залишити незмінними тарифи для населення.

За відповідний проект рішення проголосував 61 з 115 присутніх депутатів Київради: Блок Черновецького – 43 голоси, Блок Литвина – 3, Партії регіонів – 5, “Громадський актив Києва” – 6 та 6 позафракційних депутатів. Депутати фракцій БЮТ та Блоку Кличка не брали участі в голосуванні.

Крім того, 31 жовтня в мерії повідомили про те, що на виконання рішення Київради з 4 листопада буде введено нові тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті, зокрема 2 грн. – на проїзд в метро, та 1,5 або 2 грн. – за проїзд в наземному транспорті.