Безсмертний: у Берліні не підписали навіть жодного протоколу, тому формально будемо мати "зеро"

Він висловив здивування тим, що за результатами зустрічі не було підписано жодного документа, передає "112 Україна".

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"Щодо так званої дорожньої карти. Це чергова зустріч, на якій вона озвучена, і, з моєї точки зору, вона озвучена лише як тема для розмови, а не як мета реалізації чи документа. Мене вразило навіть те, що за наслідками розмови не було підписано навіть протоколу ніякого. Це означає, що послатися на щось формально неможливо, бо всі будуть посилатися на заяву з брифінгу одного, другого, третього, четвертого і в результаті ми будемо мати формально "зеро", - наголосив Безсмертний.

І в Мінську, за його словами, де це опуститься аж до підруп, кожна підгрупа буде цитувати те, що вважає необхідним.

"У підсумку, Україна, Європа і світ отримали продовження, і на жаль, загострення конфлікту на континенті і глобального конфлікту", - заявив Безсмертний.