Посол США ставить Україну в приклад

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що Україна може бути прикладом дотримання демократії при обранні уряду для інших країн, зокрема Середнього Сходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ТЕЙЛОР сказав в інтерв`ю журналістам після церемонії покладання квітів до Пам’ятника жертвам терактів 11 вересня 2001 року в США.

«Україна може служити дуже гарним прикладом як демократичний розвиток, демократичні принципи можуть бути застосовані, і може бути гарною моделлю в інших частинах світу, наприклад на Середньому Сході, як керувати самим собою», - сказав посол. Він додав, що Україна є гарним прикладом того, як самі українці взяли на себе відповідальність, щоб обрати свій уряд.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ТЕЙЛОР зазначив, що першими складовими боротьби проти тероризму мають бути об’єднана міжнародна спільнота та необхідність дозволити людям в усьому світі самим вирішувати, який уряд має бути в їх країні. Він зазначив, що США багато чому навчилися за 5 років, що минули з часу терактів 11 вересня. За його словами, змінилася поведінка і самих терористів, і необхідно також мінятися, щоб бути спроможними продовжувати боротьбу з ними. «США намагалися крокувати разом з такими змінами, зокрема, відбулися деякі реорганізації Служби розвідки», - сказав В.ТЕЙЛОР. Він також відзначив, що боротьба проти “Талібану”, що був одним із спонсорів Аль-Каїди, була успішною і швидкою. Разом з тим посол зазначив, що США винесли для себе важливий урок щодо того, що успішна боротьба проти тероризму буде затяжною.