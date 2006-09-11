Тимошенко переманює усіх без винятку

Опозиція оприлюднить план своєї роботи після того, як буде оголошено остаточну конфігурацію владної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для ЗМІ повідомила лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні іде доформатування владної коаліції, і поки вона не сформована до кінця – тобто не підписано остаточну коаліційну угоду, - важко говорити про формальне оформлення опозиції.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила, що вона веде переговори з усіма без винятку народними депутатами з різних фракцій, які готові увійти до міжфракційного парламентського об’єднання. За її словами, такі зустрічі носять публічний характер, і БЮТ ніколи не приховує те, що хоче створити сильну опозицію, яка не дасть зловживати владою новому уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що поки зарано говорити про входження до об’єднання депутатів з Партії регіонів, хоча, за її словами, і там є дуже багато депутатів, які розуміють ситуацію в Україні.

Водночас лідер БЮТ відмовилась повідомити кількісний склад опозиції. «На це питання буде можливо дати відповідь після того, як буде сформована владна коаліція», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.