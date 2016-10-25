Луценко пояснив, з чим пов'язана реорганізація Департаменту спецрозслідувань ГПУ
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що реорганізація Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України пов’язана із небажанням його начальника Сергія Горбатюка передавати економічні справи соратників екс-президента Віктора Януковича на процедуру заочного засудження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.
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«Реорганізація цього Департаменту, а саме виділення одного з управлінь, зумовлене виключно небажанням пана Горбатюка передавати економічні справи щодо Арбузова, Клюєва, Азарова, Януковича-молодшого тощо по передбаченому законом шляху спеціального заочного засудження», - заявив він.
«Я чую застереження, що закон, який діє сьогодні в Україні і дає можливість заочного засудження є недосконалим, його можна і треба покращувати, але я не можу собі уявити, що ці справи і далі – третій, четвертий, п’ятий рік будуть лежати в Департаменті спецрозслідувань», - додав Луценко.
Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня в Генпрокуратурі поінформували, що для активізації та завершення досудового слідства й передачі в суд «великої кримінальної справи» щодо екс-президента Віктора Януковича та осіб із його найближчого оточення створено управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. До складу цього управління увійшли 63 співробітники.
Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, створено в рамках реорганізації департаменту спеціальних розслідувань ГПУ з метою удосконалення організації роботи Генпрокуратури. Згідно з повідомленням, Горбатюк і надалі залишається керівником Департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим департаментом залишається розслідування та передача до суду справ щодо Майдану.