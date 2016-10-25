Луценко пояснив, з чим пов'язана реорганізація Департаменту спецрозслідувань ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

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«Реорганізація цього Департаменту, а саме виділення одного з управлінь, зумовлене виключно небажанням пана Горбатюка передавати економічні справи щодо Арбузова, Клюєва, Азарова, Януковича-молодшого тощо по передбаченому законом шляху спеціального заочного засудження», - заявив він.

«Я чую застереження, що закон, який діє сьогодні в Україні і дає можливість заочного засудження є недосконалим, його можна і треба покращувати, але я не можу собі уявити, що ці справи і далі – третій, четвертий, п’ятий рік будуть лежати в Департаменті спецрозслідувань», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня в Генпрокуратурі поінформували, що для активізації та завершення досудового слідства й передачі в суд «великої кримінальної справи» щодо екс-президента Віктора Януковича та осіб із його найближчого оточення створено управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. До складу цього управління увійшли 63 співробітники.

Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, створено в рамках реорганізації департаменту спеціальних розслідувань ГПУ з метою удосконалення організації роботи Генпрокуратури. Згідно з повідомленням, Горбатюк і надалі залишається керівником Департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим департаментом залишається розслідування та передача до суду справ щодо Майдану.