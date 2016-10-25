Адвокати родин "Небесної Сотні" пояснили, чим загрожує об'єднання справ проти Януковича і Ко в одну

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокати родин “Небесної Сотні” заявили на брифінгу.

Зокрема, адвокат Євгенія Закревська переконана, що у разі об'єднання цих справ в одну слідству фактично залишиться 2-4 місяці для передачі справи у суд, тобто "справа Януковича", у якій 5 тисяч томів, повинна буде завершитися за дуже короткий термін, що, наголосила адвокат, в принципі не реально. Вона пояснила, чому скорочуються терміни досудового слідства: справи, які об'єднають, перебувають на різному етапі досудового слідства, але у разі об'єднання річний термін досудового розслідування, обумовлений Кримінальним процесуальним кодексом, рахуватиметься від тієї справи, яка почала розслідуватись першою, тому терміни будуть надзвичайно стиснутими, і до суду будуть передані фактично нерозслідувані справи.

Крім того, вона наголосила на ще одному ризику швидкого правосуддя. Йдеться про умовні вироки тим фігурантам, які, за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, сприяли слідству. Закревська переконана, що в результаті ніхто не отримає реальних покарань: ті, хто співпрацював зі слідством за версією прокуратури, отримають умовні вироки, а їхнє керівництво - заочне засудження, тобто фактично лише “пустий вирок” без покарання.

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У свою чергу потерпілий у справі Майдану — син загиблого Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука Володимир Бондарчук зауважив, що об'єднання справ проти Януковича та інших колишніх високопосадовців може призвести до отримання «пустих» вироків, які не сприйме ні українське суспільство, ні світова спільнота. «Генеральний прокурор і президент України мають усвідомлювати ризики і зважати не лише на те, щоб розкрити злочини в межах свого терміну перебування на посадах, а думати про ефективне завершення розслідувань. Для нас зовсім не важливо, за якого генпрокурора чи президента справа буде передана в суд. Для нас основним є, щоб зібрати всі докази, і рішення, яке винесе суд, не повинно підлягати сумніву ні в Україні, ні в світі”, - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Луценко оголосив начальнику Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергію Горбатюку догану за неналежну організацію розслідування кримінальних проваджень щодо колишніх високопосадовців часів президента Віктора Януковича, фігурантів санкційного списку Європейського Союзу.

24 жовтня стало відомо про створення Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями при ГПУ «для активізації та завершення досудового слідства і передачі в суд «великої кримінальної справи» стосовно екс-президента Віктора Януковича та його найближчого оточення». До складу цього управління увійшли 63 співробітники. Нове Управління створено в рамках реорганізації Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури. Згідно з повідомленням ГПУ, Горбатюк і надалі залишається керівником Департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим Департаментом залишається розслідування та передача до суду справ щодо Майдану.