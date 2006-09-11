Калашніков ”постраждав”, бо цнотливий і недосвідчений

Депутат з фракції Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ вважає політичною провокацією інцидент з журналістами телеканалу СТБ.

Про це він заявив в інтерв`ю інтернет-виданню «Главред».

«Так, я розцінюю те, що сталося, політичною провокацією. Для когось це, можливо, видається інакше. Але у всій цій історії я, як громадянин, сподіваюся на Конституцію України: я маю право на захист, на те, що не буду звинувачений на підставі якихось припущень», - сказав О.КАЛАШНИКОВ.

Водночас він визнав, що «припустився помилки». «Але я не раз демонстрував своє бажання цей інцидент, який було спровоковано, перевести в площину конструктивного діалогу і не використовувати його для подальшої ескалації напруження», - відзначив О.КАЛАШНИКОВ.

На запитання, якої помилки він припустився, народний депутат сказав: «Те, що я дійсно поставив під удар позицію своєї партії і нашого лідера в найважчий час – я визнаю це. Хоча припустився цієї помилки ненавмисно. Так, прецедент був, і я це визнаю».

За словами О.КАЛАШНИКОВА, він лише зробив зауваження операторові, який «знімав на камеру нижню білизну дівчат, які танцюють на сцені під гімн Партії регіонів». «Зробив його (зауваження) після того, як спустився зі сцени, коли проходив мимо. Не сперечаюся, зауваження було зроблене голосно, в мегафон. Можливо, років через десять я буду досвідченим політиком і такі речі просто не помічатиму – ну, знімають непристойно, хай знімають… Але зараз я, напевно, ще дуже відкритий: не втримався, зробив зауваження – на відстані, і пішов спілкуватися з людьми…».

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат О.КАЛАШНИКОВ, перешкодила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналісти були побиті. 14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законної професійної діяльності журналістів.