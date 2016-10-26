Дії Росії на сході України не сприяють зниженню напруги у відносинах із НАТО - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО перед початком дводенного засідання міністрів оборони країн-членів альянсу.

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"Росія продовжує дестабілізувати схід України з військовою та фінансовою підтримкою сепаратистів. Це не сприяє зниженню напруги чи відновленню передбачуваності у наших відносинах", - заявив Столтенберг.

За словами генсека, міністри також будуть обговорювати "недавню військову діяльність Росії уздовж наших кордонів".

"Неподалік від наших кордонів Росія продовжує певну військову поведінку, включаючи масивну кількість раптових навчань. Росія також розташувала спроможні нести ядерні ракети системи "Іскандер" в Калінінграді та припинила дію договору з утилізації збройного плутонію з США", - пояснив він.

Крім того, на засіданні міністри говоритимуть про те, як "просувати вперед рішення, які ми ухвалили на саміті у Варшаві - як щодо збільшення стримування та оборони, так і щодо проектування стабільності за нашими кордонами". "Ми відзначимо прогрес щодо збільшення присутності НАТО на сході нашого Альянсу та в регіоні Чорного моря", - підкреслив Столтенберг.