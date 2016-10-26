Екс-заступник генсека НАТО відповів на один з "аргументів" Кремля про анексію Криму

Він в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що таких планів не було точно.

"Твердження, що НАТО збиралося захопити Севастополь, як і історії про етнічні чистки або звірства щодо російськомовного населення Криму - все це абсолютні вигадки", - запевнив Вершбоу.

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Він зазначив, що не було ні того, ні іншого, а була спецоперація, агресія Росії з нелегальним використанням військ, що базувалися у Севастополі.

"На півострів були відправлені маленькі зелені чоловічки без розпізнавальних знаків. Згодом президент Путін визнав: це були росіяни, які фактично здійснили державний переворот на території України", - нагадав екс-заступник генсека НАТО.

Раніше спікер Ради Федерації Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія в 2014 році анексувала Крим, злякавшись появи кораблів НАТО в порту Севастополя.