Екс-заступник генсека НАТО відповів на один з "аргументів" Кремля про анексію Криму
Екс-заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу прокоментував аргументи Кремля на користь анексії Криму про те, що НАТО нібито мало намір взяти під контроль військову базу РФ у Севастополі.
Він в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що таких планів не було точно.
"Твердження, що НАТО збиралося захопити Севастополь, як і історії про етнічні чистки або звірства щодо російськомовного населення Криму - все це абсолютні вигадки", - запевнив Вершбоу.
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Він зазначив, що не було ні того, ні іншого, а була спецоперація, агресія Росії з нелегальним використанням військ, що базувалися у Севастополі.
"На півострів були відправлені маленькі зелені чоловічки без розпізнавальних знаків. Згодом президент Путін визнав: це були росіяни, які фактично здійснили державний переворот на території України", - нагадав екс-заступник генсека НАТО.
Раніше спікер Ради Федерації Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія в 2014 році анексувала Крим, злякавшись появи кораблів НАТО в порту Севастополя.