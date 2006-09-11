Янукович поставить українські закони в чергу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагатиме визначення порядку адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Урядового комітету з питань правової політики та оборони.

«Я буду ставити таке завдання, щоб ми визначили порядок, черговість і пріоритетність законопроектів, які необхідно розглядати і адаптувати до законодавства європейського», - сказав прем’єр. Він зазначив, що питання європейської інтеграції є дуже серйозними і чутливими.