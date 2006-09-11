Фракція БЮТ має бути розпущена

Верховна Рада України цього тижня планує внести зміни до законодавства, щоб не довелось розпускати фракцію Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК на традиційній прес-конференції керівництва парламенту.

А.МАРТИНЮК зазначив, що діючі норми Регламенту ВР та закону про статус народного депутата передбачають, що мінімальна кількість депутатів для формування фракції має становити не менше мінімальної кількості депутатських мандатів, отриманих відповідними партіями (блоками) за результатами виборів. Оскільки БЮТ виключила декількох депутатів, то її чисельний склад сьогодні менший, ніж передбачено законодавством, і тому голова Верховної Ради України має право впродовж 15 днів прийняти рішення про розпуск цієї фракції. (Статті 59-60 Регламенту ВР – УНІАН).

А.МАРТИНЮК вважає, що розпускати БЮТ є недоречним, а тому пропонується виключити цю норму із законодавства.

Також депутати на цьому тижні спробують унормувати статус позафракційних народних депутатів.

Крім того, в ході прес-конференції А.МАРТИНЮК спростував висловлювання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з приводу небажання парламенту розглядати ряд законопроектів, в тому числі і щодо скасування недоторканності народних депутатів та скасування пільг для них.

А.МАРТИНЮК зауважив, що ці документи були зареєстровані лише минулої п’ятниці і не пройшли розгляд в комітеті, і тому він прогнозує, що ці документи розглядатимуться у четвер чи п’ятницю, 14-15 вересня.

Він також звинуватив Ю.ТИМОШЕНКО у плагіаті та намаганні “попіаритись”, зауваживши, що багато з цих документів були списані з інших. Він також висловив думку, що сама Ю.ТИМОШЕНКО не стільки хоче скасування пільг, скільки хоче попіаритись. На підтвердження своїх слів він процитував деякі положення закону про опозицію, внесену самою Ю.ТИМОШЕНКО, де пропонується фінансування тіньового уряду на рівні діючого Кабінету Міністрів, в тому числі забезпечення транспортом, приміщенням тощо.