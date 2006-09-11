Як подолати антисанітарію в Севастополі

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН виступив з ініціативою провести у місті наступної суботи, 16 вересня, загальноміський суботник, і розраховує, що разом з українським і російським флотами в ньому візьме участь не менше 100 тис. майже 400-тисячного за населенням мешканців міста.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для журналістів з приводу перших 100 днів перебування на посаді С.КУНІЦИН звернувся до севастопольців з пропозицією вийти на суботник з наведення порядку на вулицях і в парках міста. „Щоб ми почали, врешті-решт, всенародну боротьбу за наведення порядку і приведення міста в той вигляд, якому він відповідав років 10-15 тому. Тому що ніяка „комуналка”, і ніякі „тумаки”, на жаль, цієї задачі не вирішать; якщо усім миром навалимося - буде порядок...”.

За словами С.КУНІЦИНА, він „знайшов підтримку в цьому у командувачів обох флотів, обидва флоти вийдуть на суботник”. Він також повідомив, що „звернувся до управління освіти, у нас 34 тисячі студентів і 30 тисяч школярів; от і порахуйте: на флотах тисяч 25 чоловік, там тисяч 60 чоловік, усі адміністрації (районні і міська державна - УНІАН), а я попросив, щоб адміністраціям дали найскладніші ділянки роботи...”.

Голова міськадміністрації запропонував „від розмов про патріотизм перейти до реальних справ”, і заявив, що готовий особисто „очолити рух „Чисте місто”. „Я переконаний, що тут треба владі буде проявити жорсткість, можливо, навіть, політичну жорстокість, якщо хочете, по відношенню до тих, щоб зламати психологію, у тому числі і кожного мешканця”, - сказав він.

С.КУНІЦИН сподівається, що подібний суботник „буде не разовим заходом”. Він також додав, що „до глибини душі обурений антисанітарією на території міста, але, як сказав він, танковою атакою, на жаль, поки що не виходить зламати цю ситуацію”.