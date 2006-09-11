Якщо не приїде Ющенко, приїде Янукович

Тернопіль спеціально не готуватимуть до приїзду Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Як передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішній прес-конференції заявив міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ.

“Пора вже відходити від тої практики, що починають асфальтувати дороги тоді, коли їде якийсь високопосадовець. Треба по-іншому дивитися на ці проблеми”, – сказав мер.

Він також зауважив, що на даний час “досі так ніхто і не знає, чи буде у нас Президент”, оскільки називаються дві дати – 22-24 вересня, коли у Тернополі відбуватиметься Міжнародний економічний форум, а у Вишнівці – фестиваль козацької пісні “Байда”. Також говорять про можливий приїзд до міста В.ЮЩЕНКА 29 вересня, мовляв, тоді він приїде вручити вузу, в якому навчався, статус національного.

У свою чергу, керівник приймальні Президента у Тернополі Віктор СНІТИНСЬКИЙ підтвердив, що глава держави має намір відвідати місто 22-23 вересня. При цьому він зазначив, що якщо В.ЮЩЕНКО не зможе приїхати, то замість нього приїде глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК або прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

Наприкінці минулого тижня за три дні у Тернополі заасфальтували дорогу, яка поєднує центр міста з вул. Львівською, де розташовано Тернопільський державний економічний університет. Ремонт обійшовся в 1,5 млн. грн., ці кошти надійшли із держбюджету. Разом з тим, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Микола МАРЦЕНЮК запевнив, що ремонт вулиці жодним чином не пов’язаний з можливим приїздом до міста Президента України.