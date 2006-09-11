Якщо не приїде Ющенко, приїде Янукович
Тернопільчани не знають для кого асфальтувати дорогу
Тернопіль спеціально не готуватимуть до приїзду Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Як передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішній прес-конференції заявив міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ.
“Пора вже відходити від тої практики, що починають асфальтувати дороги тоді, коли їде якийсь високопосадовець. Треба по-іншому дивитися на ці проблеми”, – сказав мер.
Він також зауважив, що на даний час “досі так ніхто і не знає, чи буде у нас Президент”, оскільки називаються дві дати – 22-24 вересня, коли у Тернополі відбуватиметься Міжнародний економічний форум, а у Вишнівці – фестиваль козацької пісні “Байда”. Також говорять про можливий приїзд до міста В.ЮЩЕНКА 29 вересня, мовляв, тоді він приїде вручити вузу, в якому навчався, статус національного.
У свою чергу, керівник приймальні Президента у Тернополі Віктор СНІТИНСЬКИЙ підтвердив, що глава держави має намір відвідати місто 22-23 вересня. При цьому він зазначив, що якщо В.ЮЩЕНКО не зможе приїхати, то замість нього приїде глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК або прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.
Наприкінці минулого тижня за три дні у Тернополі заасфальтували дорогу, яка поєднує центр міста з вул. Львівською, де розташовано Тернопільський державний економічний університет. Ремонт обійшовся в 1,5 млн. грн., ці кошти надійшли із держбюджету. Разом з тим, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Микола МАРЦЕНЮК запевнив, що ремонт вулиці жодним чином не пов’язаний з можливим приїздом до міста Президента України.